جولة في عقل "المهدي".. كيف يرى حل أزمة السودان؟ (تقرير)

منذ أن رحل الرئيس المعزول عمر البشير عن حكم السودان، وكان لرئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي رؤية بشأن الأوضاع بالبلاد.

ودعا زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، اليوم السبت، إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب.

وأضاف المهدي: "ندعو للتعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال… نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا… ونسعى للاتفاق معه على إعلان دستوري"، وطالب بإعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي، كما طالب مصالحة قبائلية واسعة في البلاد.

وقال المهدي، إنه "يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصا وليس خصخصة"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "الموقف من الجنائية الدولية يجب أن يتخذ بالتنسيق مع المجلس الانتقالي، داعيا المجلس العسكري إلى بدء التنسيق للانضمام إلى المحكمة". كما دعا رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض إلى استمرار الاعتصام حتى اكتمال تنفيذ مطالب الشعب.

وإقترح زعيم حزب الأمة القومي المعارض؛ تشكيل هيكل قيادي موحد لقوى الحرية والتغيير؛ يقف على مطلوبات الحكم الانتقالي؛ حيث يقوم بتكوين مجلس سيادة، ومجلس أمن قومي، ومجلس وزراء مدني؛ ومجلس تشريعي.

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وأوضح أن هذه الأجهزة يجب تحكم عبر إعلان دستوري يتم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري، وفضل المهدي أن يقود مجلس الوزراء أصحاب خبرة وتجارب بلا مشاركة حزبية في المجلس التنفيذي، ومجلس تشريعي تمثل فيه كل قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى التي عارضت النظام المباد، وشخصيات قومية مؤهلة مع مراعاة تمثيل النازحين والمناطق المهمشة والمرأة والشباب.

وتابع الصادق المهدي أنه لا مانع من تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وبرر المهدي موقفه السابق الرافض لتسليمه بحكم وجود البشير في رئاسة البلاد للتوفيق بين العدالة الجنائية والاستقرار في السودان.

وأضاف: الآن لا مانع من الاستجابة لمطالب المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري وما يطلبه أولياء الدم، والتطبيع مع الأسرة الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرتا توقيف بحق البشير لارتكابه جرائم حرب ووجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في اقليم دارفور.

كما شدد زعيم حزب الأمة المعارض؛ على ضرورة محاسبة النظام السابق على ما ارتكبوه من جرائم وتجاوزات مالية؛ ضمن برنامج العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع رموز النظام السابق بقانون عادل لا بنهج انتقامي؛ فدولة القانون ليست مثلهم دولة الطغيان.