عارف النايض يقاضى أبواق جماعة الإخوان لبثهم أكاذيب حول طرابلس

وقال المكتب الاعلامى للدكتور عارف النايض في بيان صحفي، السبت، أن الفريق القانونى والفنى تمكن من تجميع وتوثيق كافة الأدلة القانونية والتقنية من كافة وسائل الإعلام ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وتجهيز المذكرات القانونية بالخصوص، مؤكدا أن مكتب الرصد للفريق القانونى مستمر بمراقبة ما قد يستجد من جرائم التشهير.
وأكد النايض أن أي جرائم تشهير وإفك وإفتراء لن يتم تجاهلها مجددا، متهما اعلام الإخوان ببث الأكاذيب والشائعات بشكل يومى وممنهج عبر وسائل الإعلام الإخوانية أو صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفى النايض ما يروجه اعلام جماعة الإخوان فى ليبيا من أكاذيب وادعاءات حول تحريضه على مدينة طرابلس واهلها.
يذكر أن اعلام جماعة الإخوان فى ليبيا يشن حملة إعلامية شرسة ضد الشخصيات الليبية التى تؤيد عملية الجيش الوطنى لمكافحة الإرهاب وعصابات الجريمة فى العاصمة طرابلس.
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