معتصمون يختمون القرآن الكريم يومياً لروح الشهداء بالقيادة العامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أبرمت مجموعة من الشباب المعتصمين بالقيادة العامة، اتفاقاً ينص على ختمة القرآن الكريم يومياً توهب لأرواح الشهداء الذين صعدت أرواحهم الطاهرة إلى السماء، وأقدمت مجموعة حسب صحيفة السوداني، على شراء عدد كبير من المصاحف تم توزيعها لعدد من الثوار المعتصمين بساحة القيادة العامة منذ 6 أبريل الحالي.

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