الصادق المهدي يثني على القوات المسلحة والدعم السريع لانحيازهما للثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أثنى رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي على القوات المسلحة والدعم السريع لانحيازهما للثورة بعد افتاء الرئيس المخلوع عمر البشير بجواز قتل ثلث الناس ليعيش الثلثين.

وأكد أنهم يخططون لثورة شعبية في أم درمان ومدن سودانية أخرى لقطع الطريق أمام الثورة المضادة التي أطلت برأسها على حد وصفه.

وطالب المهدي في مؤتمر صحفي اليوم (السبت) بتجريد المؤتمر الوطني من كافة الامتيازات التي حصل عليها.

واعتبر أن من أكثر “عبثيات النظام المباد” التقلب في المحاور مع مراعاة مصالحه، مشدداً أن لا يكون لسدنة النظام المباد مشاركة في المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن قضايا الدين والدولة يجب أن تترك للمؤتمر الدستوري لافتاً إلى أن النظام السابق أساء للشريعة بصورة بالغة. باج نيوز المادة السابقة ديوان الزكاة يعلن عن استهداف الشرائح الفقيرة والخلاوي في برامج رمضان المقالة القادمة معتصمون يختمون القرآن الكريم يومياً لروح الشهداء بالقيادة العامة

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