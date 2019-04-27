صحف عالمية ….تحدّيات تُواجه الثوار ….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت صحيفة “ذا استاندر ديجتال” البريطانية من تضاؤل مكاسب الثوار السودانيين حال خفَت لهيب الثورة قبل الوصول إلى أهدافها، وقالت الصحيفة إن قوة الاحتجاجات الشعبية تشبه الزهور التي تنمو في الصحراء والمعرّضة للذبول حال لم يتم تعهدها برش الماء عليها، مشيرة إلى أن ثورات الربيع العربي الداعية للحرية والديمقراطية والتي انتظمت المنطقة في العام 2011 فشل معظمها بعد فترة وجيزة من نجاحها، وقالت الصحيفة إن الأشخاص الشجعان الذين تمكنوا من إسقاط القادة الأقوياء في كل من الجزائر والسودان يواجهون بتحديات ضخمة أهمها استمرار سيطرة الجيش والأجهزة الأمنية على المشهد السياسي، وعزلة كل من الجزائر في الغرب والسودان في الشرق، الأمر الذي يقلل من أهميتها سياسياً في الحراك العالمي والمصير العنيف والطفيف سياسياً لثورات الربيع العربي والمتمثل في إغراق كل من اليمن وسوريا وليبيا في الحروب الأهلية، واستعادة الحكم الاستبدادي في كل من مصر والبحرين والديمقراطية الهشة التي سادت تونس.

ديمقراطية غير ليبرالية

وكان سقوط عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجزائر، وعمر البشير، رئيس السودان، بعد الاحتجاجات الجماهيرية العنيدة المستمرة هذا الشهر، آثار تكهنات بشأن ربيع عربي آخر. كما آثار سلسلة من التعليقات حول تنبؤات باضطرابات جديدة تطالب بالحرية التي نادت بها ثورات الربيع العربي 2011 والتي تعطلت وحرق معظمها بعد فترة وجيزة من اندلاعها.

وعزت الصحيفة مخاوف الثوار إلى انهيار مؤسسات الدولة الجوفاء والمبنية على أسس أمنية أو عقدية مما يجعلهم عرضة لمطامع النظم الاستبداية القائمة على الفوضى والهيمنة العسكرية.

وأضافت أن الثوار في البلدين قد ينجحون في تغيير نظم الحكم في بلدانهم من خلال اجتثاث الفساد أو دفع النمو، لكن دفعهم نحو الديمقراطية تواجهه العديد من المطبات أهمها إيمان الغرب بالديمقراطيات غير الليبرالية بحفظ الاستقرار في الدول العربية، مما يسهل التعامل مع أنظمتها، كما أن الديمقراطيين غير الليبراليين والشعبيين الوطنيين، كما وصفهم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصنعون شركاء طبيعيين للشعبيين العسكريين العرب مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. قائد الجيش السابق الذي أصبح رئيساً لمصر في عام 2014 بعد ما كان في ذلك الحين انقلاباً شعبياً ضد الإخوان المسلمين المنتخبين في عام 2013 ، وهو زائر مشترك لواشنطن وموسكو كما أنه يتمتع برعاية الرئيس ترامب المتحفظة، وإعجاب الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

نفوذ روسي

وتتمتع روسيا، بالطبع، بعودة نفوذها في الشرق الأوسط، ليس فقط من خلال سلاحها الجوي (الذي ينقذ ديكتاتورية بشار الأسد المحاصرة في سوريا) فقط بعد أن نجحت قواتها البحرية في الرسو بالإسكندرية بعد أربعة عقود من طرد الاتحاد السوفيتي من مصر. هادفة من ذلك العودة إلى أعلى جداول التراتيب الجوسياسية في المنطقة جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن الفكرة المشينة أن العالم العربي آمن في أيدي رجال أقوياء مرنين تولد معادلة استبدادية كسولة للاستقرار وتتجاهل الطريقة التي يمكن أن يصنع بها الاستبداد المحلي آلية لتجميع الإسلاميين الأصوليين.

مخاوف وهواجس

ونبّهت الصحيفة البريطانية المتظاهرين من مغبة المطالبة برحيل المجلس العسكري الانتقالي قبل الفترة الانتقالية التي مدتها عامان، وقالت الصحيفة إن الخيار الذي يواجه السودان ليس فقط نقل السلطة إلى إدارة مدنية بل كيفية تحقيق هذا الهدف بطريقة مقبولة.

وأضافت: من الضروري للغاية التمسك بالحكم العسكري لمدة عامين حتى لا تغرق البلاد في المجهول خاصة وأن ما يوحّد المتظاهرين في الشوارع رؤية البشير والجيش يغادرون السلطة. مع غياب تام للوئام الأيدولجى والسياسي بين مكوناتهم، وأشارت الصحيفة إلى مخاوف المتظاهرين وتوجسهم من القيادة العسكرية بالرغم من دعمها لهم لإسقاط النظام، وقالت إن المتظاهرين الذين يشعلون مواقع التواصل الاجتماعي غير مبالين بأهم التحديات التي تواجههم المتمثلة في من الذي يختار الحكومة المدنية وكيفية اختيارها.

تساؤلات مشروعة

وتساءل الكاتب الصحفي أندرو ماموندا في عموده بعنوان: سقوط عمر البشير، قائلاً لماذا يعتبر البشير قائداً وليس شريراً برعايته للقوى التقدمية التي أطاحته وأضاف: أخيراً، أدت الاحتجاجات الشعبية الممتدة إلى إسقاط حكم الرئيس السوداني الجنرال عمر البشير الذي دام 30 عامًا. وبالرغم من أن هذه الأخبار قد تكون ملهمة للمعارضة الأوغندية التي ترغب في أن يعاني الرئيس يوري موسيفيني، الذي حكم أوغندا منذ 33 عامًا، من مصير مماثل، إلا أنه على الأرجح قد يوفر السودان لموسيفيني فرصة للبحث عن طرق لإدارة الانتفاضات المستقبلية بشكل أفضل.

وسواء كان الأمر امتداداً للربيع العربى أم لا، هناك بعض الدلائل المثيرة للقلق بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بانتقال حقيقي في الخرطوم، أهمها مخاوف المتظاهرين وتوجسهم من الجيش السوداني الذي استولى على السلطة بعد وعدهم بتسليمها لحكومة مدنية فور تشكيلها، الأمر الذي دفعهم للبقاء في الشوارع حتى تحقيق ذلك، ليبقى السؤال من الذي سيختار الحكومة المدنية، وكيف السؤال الذي يتوجب على نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي غير المبالين بالرد عليه.

مفاضلة إنسانية

وزاد بالقول: من النادر في الشؤون الإنسانية أن يكون لديك حل مثالي. وبالتالي، في اتخاذ القرار لدينا دائماً ينحو نحو المفاضلة. في هذه الحالة، فإن الخيار الذي يواجه السودان ليس مجرد نقل السلطة إلى إدارة مدنية، بل كيفية تحقيق هذا الهدف بطريقة معقولة. لذلك، من الضروري للغاية التمسك بالحكم العسكري لمدة عامين حتى لا تغرق البلاد في المجهول. خاصة وأن ما يوحد المتظاهرين في الشوارع رؤية البشير والجيش يغادرون السلطة، مع غياب تام للوئام الأيديلوجى والسياسي بين مكوناتهم.

ثانياً، لا يوجد دليل على أن المتظاهرين يمثلون إرادة الشعب السوداني مقابل رغبات وطموحات بعض النخب في الخرطوم. من المحتمل أن هناك الكثير من الأشخاص الذين ما زالوا يتعاطفون مع البشير في السودان، وقد يشكلون أغلبية في ذلك البلد.

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نماذج نادرة

وحقيقة أن الاحتجاجات الحضرية أسقطت حكومته لا تعني أنه كان يفتقر إلى الدعم الشعبي، إذ قد يكون المحتجون يحتلون مركز الثقل السياسي مثلاً. لذلك يحتاج السودان إلى عملية انتقال ينظمها الجيش والتي تضمن تنظيم مجموعات متنافسة مختلفة لإظهار قوتها السياسية. إن الخوف من العسكريين الذين يغيرون رأيهم لاحقاً والسعي للتشبث بالسلطة يجب ألا يعميهم عن هذا الواقع.

هناك وجهة نظر شائعة، ولكنها خاطئة مفادها أن سقوط الطغيان يؤدي تلقائياً إلى انتصار الديمقراطية. لسوء الحظ، ولدت هذه النظرة من الأمل الساذج دون الاستناد للتجربة التاريخية. ففى كثير من الأحيان، أدى سقوط الديكتاتور إلى تجدد الطغيان (كما هو الحال في مصر في عام 2014، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 1997) أو إلى الفوضى – كما كان الحال في أوغندا في عام 1979، والصومال في عام 1990، وليبيريا في عام 1990 ومؤخراً في ليبيا بعد سقوط معمر القذافي، مما جعل نموذج كل من تونس وبوركينا فاسو نادراً، حين أدت الاحتجاجات في الشوارع إلى انتقال سلس للسلطة.

مزيج سياسي

وصفت صحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية الرئيس السوداني الأسبق المشير عمر حسن أحمد البشير بالسياسي المطبوع، وقالت الصحيفة إن القدرة على لعب مزيج ماهر من الموازنة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى القمع السياسي والمعارضة المنقسمة كلها عوامل مكّنت البشير من البقاء في السلطة لمدة ثلاثة عقود، وأضافت: بالرغم من أن البشير عسكري تكنقراطي، إلا أنه يتمتع بحس سياسي رفيع، وعلى الرغم من كونه مستبدًا عسكرياً، إلا أن البشير كان لديه إحساس قوي بالسياسة لم تمكنه من النجاة من المؤامرات السياسية المعقدة في الخرطوم فحسب، بل نجح في التغلب على عدد من التحديات الشديدة أولها التمرد الجنوبي، والذي انتهى بفضل الضغوط الغربية والإقليمية إلى انفصال الإقليم، إلا أن البشير حوّل الهزيمة إلى نصر بحضوره احتفالات الاستقلال في 9 يوليو 2011م.

دعم أمريكي

وأرجعت استيلاء البشير على السلطة إلى عجز زعيم حزب الأمة رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي، في التعامل مع المشكلة الجنوبية، وقالت: عندما عاد البشير الذي درس بمصر وحارب جنباً إلى جنب مع الجيوش المصرية ضد إسرائيل، إلى الخرطوم تمت ترقيته ليلعب دورًا رائدًا في الحملة العسكرية لمحاولة سحق المتمردين الجنوبيين المتمثلين في الجيش الشعبي لتحرير السودان. وفي فبراير 1989 قدمت مجموعة من ضباط الجيش على رأسهم البشير إلى رئيس الوزراء الصادق المهدي إنذاراً يطالبونه إما بإيجاد تسوية سياسية للحرب الأهلية أو إعطاء الجيش الوسائل اللازمة لتحقيق النصر في ساحة المعركة.

وقام الضباط بإسقاط الحكومة إثر رفضه القيام بذلك، وأشارت الصحيفة إلى أن حنكة البشير السياسية مكّنته من قلب موازين العديد من نقاط الضعف في حكمه إلى انتصارات، وقالت: عندما اندلعت الأحداث في دارفور أثيرت موجة من الكراهية والتجريم لحكومته، إلا أن الأحداث سرعان ما تلاشت وفتر حماس ومخاوف المشاهير الدوليين مثل جورج كلوني.

كما قدم الرئيس ملاذاً لأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، الذي أقام منزله في الخرطوم منذ التسعينيات حتى أدى الضغط الدبلوماسي المكثف من واشنطن إلى إجبار بن لادن على الخروج من السودان والانتقال إلى أفغانستان. في المقابل، قدمت الولايات المتحدة الدعم للحكومة السودانية، وهو ذات الدعم الذي تم تعزيزه في عهد الرئيس باراك أوباما.