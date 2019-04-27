تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين حول الخدمات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت محلية الخرطوم عن استعدادها لتلقي استفسارات وشكاوي وبلاغات المواطنين في الخدمات وإزالة المخالفات عبر الاتصال المباشر بالوحدات الإدارية ورئاسة المحلية أو عبر الرسائل بالوسائط الإعلامية.

وأشار المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الاستاذ حسن محمد إبراهيم عقب تدشينه الأسبوع العشرين من حملات إصحاح البيئة والنظافة وفتح المصارف بوحدة الديوم والسجانة الإدارية أشار الي أن الحملات تجئ وفقاً للمسئولية المشتركة بين المحلية والمواطنين خاصة في جانب النظافة التي تتطلب المزيد من تكامل الأدوار المشتركة، منوهاً إلي ضرورة القضاء علي السلوك السالب الصادر من بعض المواطنين فيما يلي التخلص العشوائي من النفايات في غير مواقعها ومواقيتها ورمي الأوساخ في مصارف الأمطار أو ردمها بالأنقاض أو تشييد العبارات دون المواصفات، داعياً المواطنين للتعامل بإيجابية في التخلص الأمثل من النفايات والتعاون مع المحلية في تطوير الخدمات الاخري عبر شراكة مستقبلية بين الجانبين تهدف الى تحقيق رغبات وطموح المواطنين في الحصول على خدمات ممتازة ومستقرة، مؤكداً بأن المحلية في سبيل ذلك اعتمدت وردية إضافية للنظافة تبدأ الساعة الثانية عشرة ليلاً وتنتهي صبيحة اليوم التالي، إضافة إلي مواصلة نظافة الطرق الرئيسة والأسواق ومواقف المواصلات ثلاث مرات في اليوم، مثمناً المشاركة الفعالة في نجاح الحملات من قبل هيئة النظافة والشركات العاملة وإدارات التخطيط العمراني والآليات والمخالفات وجهاز حماية الأراضي والعاملين بالوحدات الإدارية.

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