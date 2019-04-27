دراسة جديدة تكشف عن “الرجل الخائن” من خلال هذه العلامات على وجهه.!

الخليج 365 :

كشفت دراسة حديثة أنه من السهل اكتشاف الرجال الخائنين، كونهم يحملون سمات الخيانة في ملامحهم.

ملامح الذكورة

وفقا لصحيفة “الغارديان”، كلما زادت ملامح الذكورة في وجوه الرجال زادت معها احتمالية أن يكونوا خائنين. وأوضحت الدراسة أن الملامح الذكورية المقصودة هي الجبين البارز، والفك القوي، والشفاه الرقيقة.

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زير النساء

ولم توضح الدراسة ما إذا كان الرجال قادرين على معرفة “زير النساء” من نفس جنسهم، أو إذا كانت النساء تعرف من تغوي الرجال من بنات جنسها.

وأقيمت الدراسة على 293 رجلا و472 امرأة، وكانت التقييمات من واحد إلى عشرة على مقياس اعتقاد أن صاحب أو صاحبة الصورة خائن أو خائنة. وأظهرت النتائج أن الرجال والنساء أعطوا درجات مرتفعة من عدم الإخلاص إلى صور الرجال الذين قالوا بأنفسهم إنهم أكثر خيانة أو إغواء للنساء.

شريكات الحياة

وعند فحص السمات التي تتعلق بوجوه الرجال، وجدوا أن أبرز السمات كانت ملامح الذكورة التي يبدو بها الوجه، حيث أكدت تحليلات أخرى أن ملامح الذكورة ارتبطت بعدم الإخلاص، الذي أبلغه هؤلاء الرجال عن أنفسهم. وأعرب الباحثون عن اندهاشهم من أن المشاركين رأوا الخيانة وإغواء شريكات الحياة في وجوه الرجال فقط.