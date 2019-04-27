العام الدراسي.. مُعطيات الواقع وسيناريوهات التأجيل…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سؤال مُلح يسيطر على المشهد الاجتماعي والتعليمي بالبلاد في أعقاب نجاح ثورة الشباب وإزاحتها النظام السابق من سدة الحكم، وهو ..(هل سيبدأ العام الدراسي في الموعد المحدد له هذا العام؟)، هذا الاستفسار يشغل أذهان جميع الأسر والطلاب بولاية الخرطوم الذين حملوا مخاوفهم وأحلامهم وتساؤلاتهم القلقة، حول مصير الدراسة في ظل ظروف غير واضحة نتيجة التقلبات التي تشهدها الساحة السياسية والتي يرجح مراقبون أن تنعكس بصورة واضحة على التقويم الدراسي لهذا العام.

في المقابل، فإن كثيرا من المهتمين بأمر العملية التعليمية يتمنون ألا يتأثر العام الدراسي بتلك الأحداث حرصاً على مستقبل هؤلاء الطلاب الذين عانوا من عام دراسي منصرم غير مستقر لأسباب معروفة للجميع..

تغيير منهج

الكثير من الطلاب يتمنون استقرار العام الدراسي القادم وأن يمضي وفق ما خُطط له، وفي السياق أظهر الطالب سمير الريح بمرحلة الأساس في حديثه لـ(الصيحة) تفاؤله بأن يتم إعلان بدء الدراسة في موعدها عقب ظهور نتيجة امتحانات شهادتي “الأساس والثانوي”، غير أن مخاوفه من تغيير المنهج الدراسي تظل حاضرة مع الإشارة إلى استعصاء فهم المنهج الحالي على الكثير من الطلاب والطالبات، وحتى الأسر، الأمر الذي أدى إلى ضعف التحصيل الأكاديمى لديهم، واتفق معه الطالبان أمير إسحاق ونهى عبد الكريم، مؤكدين أن تغيير المناهج الدراسية ساهم كثيراً في تدهور التعليم قبل الجامعي بالبلاد، إلى جانب القصور الواضح من قبل الكثير من المعلمين الجدد الذين تدفع بهم الوزارات إلى المدارس دون تجارب ومؤهلات علمية، وهو أمر يتطلب إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة قبل بدء العام الدراسي، وختموا بأن الواقع التعليمي قد يكون أحسن حالاً مما عانوه في العام الدراسي الماضي.

وضع آمن

أولياء أمور بعض الطلاب لم يذهبوا بعيداً عما ذهب إليه هؤلاء الطلاب، حيث أكدوا مطالب أبنائهم، وعبروا عن خشيتهم من تأجيل الدراسة، وتأثير ذلك على ضياع زمنهم.

ويقول محمد عبد الكريم، والد الطالبة زمر الشيخ بالمرحلة الثانوية، من حق أبنائهم أن يتلقوا التعليم في ظل أوضاع آمنة هذا العام الذي تحيطه ظروف يجوز وصفها بالمعقدة في عموم البلاد، وشدد على عدم تأجيل الدراسة لأنه لا بديل للأبناء غير المدارس.

وقال عثمان عبد القادر: أرجو أن يبشر العام الحالي بتغيير حقيقي ينعكس إيجاباً على التعليم.

فيما كشفت والدة الطالب باسل بإحدى المدارس الخاصة لمرحلة الأساس بأن إدارة المدرسة أخبرتهم بأن المدارس ستفتح أبوابها في منتصف يونيو، غير أنه جاء على لسان المديرة أن هذا الموعد غير مؤكد، ويتوقف على الوضع بالبلاد لما سيكون له من تغييرات تشمل وزارات التربية والتعيلم.

غياب الرؤية

وظل التعليم منذ بداية العام “2019” يعيش حالة غير منتظمة بسبب التقلبات السياسية التي تعيشها البلاد مؤخراً، وعانى الطلاب كثيراً من تعليق الدراسة و(بالعافية) أكملوا عامهم، وحتى اليوم لم تتضح ملامح العام الدراسي الجديد “2019 ـ 2020، بعض المعلمين أكدوا عدم جاهزية المدارس لفتح أبوابها في ظل الاختلاف السياسي وعدم وجود ملامح لمستقبل البلاد الذي يستقر على أساسه دولاب الخدمة المدنية والتعليم، وأشاروا إلى جملة معوقات تواجه التعليم، منها أزمة الرواتب، ونقص الإجلاس والكتاب وموسم الخريف، كما أن بعض المدارس مملوكة لنافذين في الحكومة السابقة مجهولة المصير.

إمكانيات

يُعد العامل المادي الأكثر تأثيراً على القطاع التعليمي، يقابله عجز وزارة التربية ولاية الخرطوم عن تأمين احتياجات الطلاب، بحسب أستاذ العلوم الرياضية حامد عباس الذي يقول في حديثه لـ(الصيحة): إذا أردنا أن تكون العملية التعليمية ناجحة، فإننا بحاجة في المتوسط إلى ما يعادل ” 100″ دولار أمريكي لكل طالب، وهذا الرقم للعام الدراسي كاملاً، أي أن مدارس الولاية الحكومية والخاصة والتي تحوي ما يفوق”80″ ألف طالب وطالبة بحاجة لمبلغ يقدر بـ”8 ” ملايين دولار لتأمين الاحتياجات الأساسية للطلاب والكوادر التدريسية فيها، وهو تحدٍّ أمام الحكومة المؤقتة التي تدير شؤون البلاد.

تأثير كبير

الظروف التي تعيشها العاصمة الخرطوم هذه الأيام يصفها مراقبون بعدم الاستقرار، حيث تشهد الخرطوم (الولاية) حالة من التوتر السياسي إلى جانب عدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل أكثر استقراراً، كما يقول إبراهيم خالد ـ مشرف تربوي، مضيفاً: “للوضع الراهن انعكاسات كثيرة على جميع مفاصل الدولة والخدمة المدنية بما في ذلك الجانب التعليمي والذي يتأثر بشكل كبير بتأرجح الوضع الأمني والاحتجاجات بالشارع، وأشار إلى ضغوط مادية صعبة على الأسر، إذ تتضاعف خطورة هذه الأوضاع في ظل عدم وجود سلطة تدير شؤون البلاد لفترة انتقالية مما يؤثر على الدراسة، وربما يؤدي إلى تأجيلها وربما تتوفر ظروف مناسبة لعملية تعليمية سلمية ومنتظمة.

وفيما يخص مستوى التعليم في المدارس، يفيد بأن هناك قضايا أكثر تعقيداً مثل الأعداد المتزايدة من الطلبة مع قلة المدارس الحكومية المميزة، وقلة كادر التدريس على كل المستويات، والأكثر خطورة أن الواقع التعليمي المتردي ما زال حبيس جدران أبنية متهالكة.

إضراب متوقع

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وتنبأت مصادر تعليمية بإضراب نقابات المعلمين حال عدم انتظام صرف الرواتب، باعتبار أن أزمة الرواتب تشكل إحدى العوامل الرئيسية لتدهور التعليم بالخرطوم حيث امتنعت حكومة الإنقاذ السابقة عن تذليل أزمة السيولة، بينما ترصد اللجان التي كونت في عهد المجلس العسكري الكشف عن مصير إيراد مؤسسات الدولة، حيث ترى المصادر أن تلك الإيرادات ذهبت الى استثمارات خاصة بوزراء وسياسيين سابقين بدلاً من صرفها على التعليم، وتوقعوا بدء العام الدراسي في أغلب الولايات بداية يوليو القادم، غير أن الطلاب في ولاية الخرطوم سيظلون في الانتظار.

في الانتظار

في المقابل، أعلنت الإدارات العامة للتعليم “الثانوي والأساس” بولاية الخرطوم، عن رفعها مقترحاً بفتح المدارس بعد أسبوع من عطلة عيد الفطر المبارك في منتصف يونيو القادم، وأكدت على اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم غير أنه في انتظار الموافقة عليه من أمانة حكومة الولاية لاستقبال العام الدراسي في جو من الاستقرار، وأشارت لـ”الصيحة ” إلى أنه جرى التأكيد على سريان عملية تصحيح امتحانات شهادتي “الأساس والثانوي” كما هو مطلوب مراعاة لمصلحة الطلاب.

لجان كنترول

حول سير تصحيح شهادة الأساس قال مدير تعليم مرحلة الأساس بالولاية، محمد عبد الرحمن عبد الله ، وصل التصحيح مراحل متقدمة جداً، وأنه سيتم الانتهاء منه مطلع الأسبوع القادم، لتبدأ عملية رصد الدرجات من قبل لجان الكنترول المكلفة ومن ثم رفعها لجهات الاختصاص للتفاكر حولها بعد اعتمادها يتم الإعلان عنها في مايو المقبل، مطمئناً أن التصحيح لم يتأثر بالثورة ودولاب العمل ماضٍ كما هو.

وحول الاستعداد للعام الدراسي، فقد عقدت الإدارة اجتماعات مع مديري الشؤون التعليمية بالمحليات، وتم تحديد مطلوبات الكتاب المدرسي وإجلاس الطلاب والمعلمين معاً وأن الأمر متوقف على وزارة المالية.

عمل موازنات

فور الانتهاء من إعلان نتيجة الأساس سيتم تكوين لجنة إشرافية لمناقشة كيف يبدأ العام الدراسي كما يقول عبد الله، وذلك بعمل الموازنات والتنقلات بين المدارس والمحليات، قبل أن يعود ويرهن تحديد سقف زمني لافتتاح المدارس بظهور نتائج شهادتي الأساس والثانوي، بالإشارة إلى أن المقترح الذي تم تقديمه من قبلهم لا زال على طاولة النقاش، مستبعداً تأجيل الدراسة جراء الأحداث الراهنة، إذ أن الوزارة تعمل ببرنامج محدد، ولن تتأثر بالتنقلات الداخلية، الأمر الذي يستوجب عدم تعطيل دولاب العمل بأي شكل من الأشكال، وفيما يتعلق بالاستعداد للخريف تم توجيه إدارة الشؤون التعليمية بالمحليات الوقوف على البيئة المدرسية ورصد الخلل لتفادي الوقوع في أخطاء العام السابق.

استعداد مبكر

وما زال الحديث لعبد الله، مؤكداً أن من الأولويات عمل ردميات حول المدارس لحبس مياه الأمطار المندفعة، إضافة لإعادة صيانة السقوف والاهتمام بعمليات التشجير والنظافة، وأشار إلى تحدٍّ قائم يواجه الإدارة يتمثل في كيفية فك الازدحام والاختلاط داخل الفصول الكبيرة في المدارس المختلطة.

من إدارة الأساس انتقلنا إلى إدارة تعليم المرحلة الثانوية بالولاية، فأكد خليفة بابكر محمد أحمد مدير الإدارة استعدادهم للعام الجديد، وأن هذا بدأ منذ نهاية العام الدراسي السابق، أي بعد جمع الكتب من الطلاب مباشرة، حيث تم رصد ومراجعة إمكانيات المدارس، وكل مدرسة قامت بتقديم احتياجاتها لمساعدي الإمداد بالمحليات، وهو المسؤول من هذه الاحتياجات.

حصر مقاعد

بدورها تقوم الإدارة بجمع المطلوبات ورفعها لوزارة المالية لمنح التصديقات كما يوضح أحمد، مشيراً إلى أنه تم حصر مقاعد الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة لمعرفة العدد الذي من الممكن قبوله في الصف الأول الثانوي، وهذا الأمر يتوقف على الإمكانيات المتوفرة بالفصول، وأردف أن إدارته تقوم بالضغط على المدارس لتقليل المجموع والتأكيد على عدم زيادته، لافتاً أن الحد الأدنى للمرحلة الثانوية طوال عشر سنوات ماضية ” 163″ درجة، وشدد على ضرورة توحيد القبول في كل الولاية، معلناً أن تصحيح الشهادة الثانوية على أبواب النهاية.

تعافي الاقتصاد

اقتصادياً يبدو الوضع أفضل بكثير عن السابق، في هذا السياق يفيد عباس الريح الخبير الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي في طريقه إلى التعافي، الأمر الذي يسهم في انخفاض الأسعار وخاصة مستلزمات المدارس، مما يمكن الأسر التي عليها تجهيز أكثر من طالب أو طالبة من توفير احتياجات العام بكل سهولة، وأشار إلى أن معدل عدد الطالبات والطلاب في الأسر السودانية الواحدة ما بين ثلاثة إلى ستة اشخاص، وفي مختلف المراحل الدراسية، وهو أمر يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً، منادياً بفرض رقابة رسمية لضبط أسعار مستلزمات الدراسة خاصة أن كثيراً من الأسر بدأت التجهيز فعليًا للعام الجديد.

ويحل العام الدراسي الجديد وسط حالة اقتصادية تجلت في انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى، وانخفاض نسبة التضخم وتمنيات بانخفاض بقية الأسعار.