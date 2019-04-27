شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يجتمع في صالة قرطبة ويحشد مجموعة من الطلاب الاسلاميين المسلحين بواسطة عبدالحي يوسف و علي الحاج ومجموعة قيادات كيزانية للتخطيط علي مداهمة القيادة واحداث شغب كشفهم ثوار الصحافة والشجرة والديم فاستدعوا الدعم السريع ويتم القبض عليهم الان.. المادة السابقة فنانون ارتدوا (كاكي الجيش)..تعرف عليهم ..! المقالة القادمة العام الدراسي.. مُعطيات الواقع وسيناريوهات التأجيل…

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:.. اجتماع لعبد الحي يوسف مع طلاب وقيادات بالشعبي لفض اعتصام القيادة بصالة قرطبة…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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