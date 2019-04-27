توقعات بإنخفاض أسعار السلع الاستهلاكية بمدني

الخليج 365 :

أكد عدد من تجار الجملة بسوق مدني تذبذب أسعار السلع الإستهلاكية مع إقتراب شهر رمضان المعظم.

وتوقع عدد من التجار صباح اليوم بإنخفاض الأسعار لتوفر المعروض من السلع الإستهلاكية وإنخفاض سعر الدولار وأقروا بتوسط مستوى القوة الشرائية بحسب وكالة السودان للأنباء .

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وأعلن التاجر عبد الوهاب العبيد أن سعر جول السكر المستورد زنة 50 كيلو يبلغ 1350 جنيه وجوال سكر كنانةيبلغ 1500 جنيه ، وتوقع هبوط الأسعار في مقبل الأيام عقب انخفاض سعر الدولار .

من جانبه أكد التاجر على فضل الله إستقرار أسعار لبن البدرة مقارنة ببعض السلع الأخري حيث بلغ سعر كيس(لبن الوادي) زنة 900 جرام 240 جنيه. وأشار الي إنخفاص أسعار بعض السلع الأستهلاكية بسبب الوفرة وإنخفاض سعر الدولار .

وأعلن التاجر عبد الوهاب العبيد أن سعر جركانة الزيت زنة 18 رطلا يبلغ 650 جنيها وزنة 9 أرطال يبلغ 360 جنيه وزنة أربعة أرطال ونصف الرطل 180 جنيه وتمنى أن تهبط الأسعار لحدها الأدنى خاصة مع التغيرات الايجابية المستمرة في المشهد السياسي.