لا تنسوهم!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: القاضي جوزيف كريتر، اختفى في ليلة السادس من أغسطس 1930، وعجزت كل أجهزة الدولة الأمريكية عن فك الطلاسم – إلى يومنا هذا – رغم أن هذا الاختفاء الغامض كاد أن يصبح هوساً وطنياً آنذاك.. ثم جيمي هوفا، وكان رئيساً للجمعية العالمية الأخوية لسائقي الشاحنات، إذ قصد مطعما في مساء 30 يوليو 1975، ولم يعد إلى منزله حتى الآن، ولم تعثر عليه السلطات.. وهناك وقائع أمريكية أخرى، وكلها حدثت قبل الألفية الثالثة وتطور علوم الاتصال والبحث والمراقبة والرصد.. ولذلك، تم طي ملفاتها تحت مسمى (اختفاء غامض).

:: أي مجهول السبب، إكراها كان أو طوعا، وغير معروف مصير المختفي، إن كان حياً أو ميتاً.. وكل وقائع الاختفاء الغامض مازالت هاجساً يؤرق بعض سادة السلطات الذين عاصروها وعجزوا عن حلها.. ورغم تقاعدهم عن العمل الشرطي مازال يزعجهم عجزهم عن حل غموض اختفاء هؤلاء.. هم يرون أن طي ملفات الوقائع تحت مسمى (الاختفاء الغامض) ليس حلاً، ولذلك يؤرقهم (تأنيب الضمير).. ولكن في عالمنا الثالث (والأخير طبعا)، لو اختفى نصف السكان – في ظروف غامضة – لما شعرت ضمائر السادة البكماء بأي تأنيب.. إذ هي ضمائر كالحجارة، وربما أشدّ قسوة.

:: (لا تنسوهم).. فمع صور الشهداء التي تلهم الاعتصام قوة وعزيمة أمام القيادة العامة، يرفع البعض صور المفقودين.. وكما تعلمون فإن هناك وقائع اختفاء غامضة وذات مصير مجهول، وأن هناك أسراً مكلومة، ونأمل أن تحظى قضيتهم باهتمام المجلس العسكري والحكومة القادمة.. على سبيل المثال، خرج الطالب محمد الخاتم، نجل أستاذنا موسى يعقوب، من منزل ذويه قبل عقدين ونيف، ولم يعد إليهم (حتى الآن).. لم تفصح السلطات عن سبب الاختفاء ومصيره، أعاده الله إلى أهله سالماً إن كان حياً، ويشمله برحمته إن كان في ميتاً.. لقد اختفى الخاتم، ومازالت أسرته تناشد السلطات لحل طلاسم هذا (الاختفاء الغامض).

:: وقبل محمد الخاتم، مازال اختفاء الشاعر أبو ذر الغفاري لغزاً يُحيّر العقول.. اختفاء الفرد – بأن يظل مجهول المصير مدى الحياة – يعكر صفو المجتمع بحيث لا يكون مطمئناً.. وإن كانت الأنظمة غير مطالبة بحماية كل فرد في المجتمع بالرقابة اللصيقة على مدار الساعة، فإنها مطالبة ببذل قصارى جهدها والعثور على أي فرد يختفي طوعاً أو إكراهاً، وهذا ما لم يحدث في عهد حكومة البطش والتنكيل.. وكذلك مطالبة الأنظمة بحل طلاسم أي اختفاء بحيث يطمئن المجتمع ولا يُسجل بلاغات اختفاء أفراده ضد المجهول، وهذا ما لم يحدث في عهد حكومة الإرهاب والتطرف.

:: وكذلك بلغ عُمر اختفاء بروفيسور عمر هارون سبع سنوات.. ومازال هذا الاختفاء يُؤرق المجتمع.. أعاده الله سالماً، ورحمه إن كان ميتاً.. لقد خرج البروف هارون عصر جمعة – قبل سبع سنوات – ليمارس رياضة المشي، ولم يعد إلى منزله (حتى الآن).. ويصبح مؤسفاً للغاية، لو تم طي طلاسم هذه القضايا بحيث تُقيَّد بلاغاتها بـ(اختفاء غامض).. بالدول التي أنظمتها تحترم إنسانها، حين يعجز سادة الأجهزة الشرطية والأمنية عن حل طلاسم مثل هذه القضايا، فإنهم يتقاعدون من وطأة الإحساس بالعجز والفشل، ولكن هنا كانت تتم (ترقيتهم)، ويجب (محاسبتهم).