قوى الحرية والتغيير تتوقع الاتفاق على مجلس انتقالي جديد

التاريخ: 27-أبريل-2019
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قال مفاوض من تحالف المعارضة بالسودان يوم السبت بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد.
وأضاف أيمن نمر وهو مفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير ”اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف“.
وتابع قائلا بحسب رويترز ”نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة“.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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