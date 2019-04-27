لم تشفع الأغنية التي قدمتها الفنانة الجماهيرية ندى القلعة وذكرت خلالها الثوار و (الجياشة) والكنداكة بأسلوبها الحماسي – لم تشفع لها لجذب انتباه ورضى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدى أغلبهم استنكارهم لظهورها المتأخر للانضمام لركب الثورة – حسب تعليقاتهم .

واتهم العديد من رواد مواقع التواصل الفنانة بأنها مقربة من النظام المخلوع حيث كتب أحدهم قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : رواد مواقع التواصل يهددون ندى القلعة إذا ظهرت في ساحة الاعتصام بعد تغنيها للثوار و (الجياشة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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