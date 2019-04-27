المجلس العسكري ينفي إطلاق سراح رموز النظام المخلوع

التاريخ: 27-أبريل-2019
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نفى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الجمعة ما تردد ونشر في بعض وسائل الإعلام حول إطلاق سراح بعض رموز النظام المخلوع.
وأكد المجلس على لسان الناطق الرسمي باسمه الفريق الركن شمس الدين كباشي بحسب وكالة السودان للأنباء – إن رموز النظام السابق قيد الاعتقال وأن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية
وفيما يلي نص التعميم الصحفي:-
“نفي الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق وأكد وجود عثمان محمد يوسف كبر و حسبو محمد عبدالرحمن في السجن و الزبير أحمد الحسن في الإقامة الجبرية والسلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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