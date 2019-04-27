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المجلس العسكري ينفي إطلاق سراح رموز النظام المخلوع

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 27-أبريل-2019

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المجلس العسكري ينفي إطلاق سراح رموز النظام المخلوع

نفى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الجمعة ما تردد ونشر في بعض وسائل الإعلام حول إطلاق سراح بعض رموز النظام المخلوع.

 

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وأكد المجلس على لسان الناطق الرسمي باسمه الفريق الركن شمس الدين كباشي بحسب وكالة السودان للأنباء –  إن رموز النظام السابق قيد الاعتقال وأن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية

 

وفيما يلي نص التعميم الصحفي:-

“نفي الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق وأكد وجود عثمان محمد يوسف كبر و حسبو محمد عبدالرحمن في السجن و الزبير أحمد الحسن في الإقامة الجبرية والسلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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