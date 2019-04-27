“الانتقالي” يفرغ من دراسة “رؤى” القوى السياسية

التاريخ: 27-أبريل-2019
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أعلن الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي العسكري بالبلاد الفريق الركن شمس الدين كباشي، الجمعة، عن فراغ اللجنة السياسية من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الفئوية فيما يتعلق بمقترحاتها حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
وأكد الناطق الرسمي للمجلس، في تصريحات صحفية،بحسب الشروق – أن المجلس جاهز لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له لاحقاً.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قال، الجمعة، إنه لا يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار الذي انطلق نهاية الأسبوع الجاري، وأكد أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للاتفاق الذي جرى في ذلك الاجتماع بتكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المشتركة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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