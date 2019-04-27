“تجمع المهنيين” يطالب بـ4 سنوات فترة انتقالية

قال تجمع المهنيين، إنه يعمل على شراكة مع المجلس الانتقالي العسكري، وإنهم متفقون على تشكيل حكومة كفاءات مدنية لانتشال الوطن من أزمته.

ونوه مساء الجمعة إلى أن هناك مقترحاً لفترة انتقالية من أربع سنوات لإنتاج برنامج لتطهير الدولة من سياسات النظام السابق.

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وذكر المتحدث الرسمي باسم التجمع بحسب “سكاي نيوز”، أن التجمع تلقى دعوة من رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان الذي اعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير كقوى ممثلة للشارع.

وأضاف المتحدث الرسمي أنهم اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس العسكري لا تضم اللجنة السياسية للمجلس، وأفاد أن المعتصمين أمام القيادة بالخرطوم يريدون التأسيس لحكومة مدنية مستدامة في دولة العدالة والقانون، وأنهم مصرون على مجلس مدني للسلطة السيادية يتم فيه تمثيل المجلس العسكري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)