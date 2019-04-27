المهدي يدعو لمحاكمة رموز النظام السابق بالقانون

شدد زعيم حزب الأمة المعارض؛ الصادق المهدي؛ على ضرورة محاسبة النظام السابق على ما ارتكبوه من جرائم وتجاوزات مالية؛ ضمن برنامج العدالة الانتقالية. وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت بدار الحزب بامدرمان؛ الى التعامل مع رموز النظام السابق بقانون عادل لابنهج انتقامي؛ فدولة القانون ليست مثلهم دولة الطغيان. وقال أن نظام البشير اساء للاسلام باستغلاله شعارا للبطش والإكراه كأنه مؤسسة عقابية.



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