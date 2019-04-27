زعيم حزب الأمة يستنكر الهجوم على مصر

قال زعيم حزب الامة القومي المعارض؛ الصادق المهدي؛ ان التوصية التي صدرت عن القمة الافريقية التي عقدت بالقاهرة الاسبوع المنصرم لثلاث اشهر غير ملزمة لقوى الحرية والتغيير.

واستنكر المهدي في مؤتمر صحفي اليوم السبت بدار حزبه بامدرمان؛ الهجوم الذي شنته بعض الاطراف في المعارضة على مصر؛ وقال: ان القرار لم يكن مصريا؛ بل أفريقي فيه دول مهمة كجنوب أفريقيا ونيجريا وأثيوبيا.

واضاف على اية حال هو توصية والمدة المقترحة ليست ملزمة لنا فقد نقوم بالواجب في ظرف أسبوع إن استطعنا.