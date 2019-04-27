الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

زعيم حزب الأمة يستنكر الهجوم على مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قال زعيم حزب الامة القومي المعارض؛ الصادق المهدي؛ ان التوصية التي صدرت عن القمة الافريقية التي عقدت بالقاهرة الاسبوع المنصرم لثلاث اشهر غير ملزمة لقوى الحرية والتغيير.

واستنكر المهدي في مؤتمر صحفي اليوم السبت بدار حزبه بامدرمان؛ الهجوم الذي شنته بعض الاطراف في المعارضة على مصر؛ وقال: ان القرار لم يكن مصريا؛ بل أفريقي فيه دول مهمة كجنوب أفريقيا ونيجريا وأثيوبيا.

واضاف على اية حال هو توصية والمدة المقترحة ليست ملزمة لنا فقد نقوم بالواجب في ظرف أسبوع إن استطعنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم حزب الأمة يستنكر الهجوم على مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا