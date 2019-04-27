المهدي: اتفاق شامل لقوى الحرية والتغيير على المرحلة الانتقالية

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت؛ كما اتفقنا على ألا يكون لسدنة النظام المباد مشاركة في المرحلة الانتقالية؛ وعقد مؤتمر قومي دستوري؛ واجراء انتخابات عامة حرة عقب الفترة المرحلة الانتقالية.
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