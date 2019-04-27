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المهدي: اتفاق شامل لقوى الحرية والتغيير على المرحلة الانتقالية

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قال رئيس حزب الامة القومي؛ الصادق المهدي؛ أن قوى الحرية والتغيير اتفقت على تحديد دور المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية؛ وأن تكون الحكومة المقبلة من خبراء وبلا محاصصات حزبية؛ بالاضافة الى مساءلة النظام المباد وحلفائه بالقانون، وتصفية التمكين بالقانون.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت؛ كما اتفقنا على ألا يكون لسدنة النظام المباد مشاركة في المرحلة الانتقالية؛ وعقد مؤتمر قومي دستوري؛ واجراء انتخابات عامة حرة عقب الفترة المرحلة الانتقالية.

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