وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المحويت لوكالة "سبوتنيك" بأن التحالف قصف بثلاث غارات جوية موقعا عسكريا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في تبة قرية الملحة بعزلة بني شديد التابعة لمديرية بني سعد غرب المحويت الواقعة شرق الحديدة.
في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن، ذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف شن غارتين على تجمعات لجماعة أنصار الله في منطقة حريب.
ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بتنفيذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف يقصف موقعا عسكريا لـ"الحوثيين" غربي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.