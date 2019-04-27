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المهدي يدعو لقطع الطريق أمام الثورة المضادة

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دعا زعيم حزب الامة القومي المعارض؛ الصادق المهدي؛ الى استمرار الاعتصام؛ لقطع الطريق أمام الثورة المضادة التي أطلت برأسها.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن المجلس العسكري يمثل أكثر من قيادة، ويرجى أن نتعامل معه بالحكمة لا بالانفعال.

واشاد بحماية الجيش وقوات الدعم السريع للمواطنيين المعتصمين امام القيادة العامة للجيش السوداني؛ عندما قرر الرئيس المخلوع عمر البشير فض الاعتصام بالقوة؛ الامر الذي كان سيؤدي الى سفك دماء السودانيين.
واثنى رئيس حزب الامة بالرأي العام العربي والأفريقي والدولي في تأييد الثورة السودانية.

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