وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن المجلس العسكري يمثل أكثر من قيادة، ويرجى أن نتعامل معه بالحكمة لا بالانفعال.
واشاد بحماية الجيش وقوات الدعم السريع للمواطنيين المعتصمين امام القيادة العامة للجيش السوداني؛ عندما قرر الرئيس المخلوع عمر البشير فض الاعتصام بالقوة؛ الامر الذي كان سيؤدي الى سفك دماء السودانيين.
واثنى رئيس حزب الامة بالرأي العام العربي والأفريقي والدولي في تأييد الثورة السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر المهدي يدعو لقطع الطريق أمام الثورة المضادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.