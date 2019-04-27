المهدي: لا نمانع من تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية

واضاف الآن لا مانع من الاستجابة لمطالب المحكمة الجنائية الدولية،ولكن هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري وما يطلبه أولياء الدم، والتطبيع مع الأسرة الدولية.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرتا توقيف بحق البشير لارتكابه جرائم حرب ووجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في اقليم دارفور.
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