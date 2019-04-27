المهدي: لا نمانع من تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية

قال رئيس حزب الامة القومي المعارض؛ الصادق المهدي؛ لانمانع من تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. وبرر المهدي في مؤتمر صحفي اليوم السبت موقفه السابق الرافض لتسليمه بحكم وجود البشير في رئاسة البلاد للتوفيق بين العدالة الجنائية والاستقرار في السودان.

واضاف الآن لا مانع من الاستجابة لمطالب المحكمة الجنائية الدولية،ولكن هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري وما يطلبه أولياء الدم، والتطبيع مع الأسرة الدولية.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرتا توقيف بحق البشير لارتكابه جرائم حرب ووجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في اقليم دارفور.

