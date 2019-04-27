صحيفة: هروب المسؤول الأول عن قمع التظاهرات بالسودان

ووفقا لصحيفة "الراكوبة"، أشارت مصادر إلى أن السيد تولى عملية القبض على عدد من المتظاهرين الشىباب وارتكب فظائع ضدهم إبان فترة الحراك، وأنه كان يقود بنفسه "كتائب الظل" التي تقمع المتظاهرين.
وأضافت ذات المصادر أنه توارى عن الأنظار عقب سقوط نظام البشير، فيما تسود موجة من السخط والتذمر وسط الثوار عقب ما وصفوه بتباطؤ الحاكم العسكري بالولاية في القبض على رموز النظام ومصادرة ممتلكاتهم.
ويقول البعض إن رموزا من النظام ما زالوا يستخدمون السيارات الفارهة التي منحها لهم النظام السابق، وحذروا من التأخر في القبض على رموز النظام الذي قد يمكن بعضهم من الهروب والعبث بالأصول الثابتة والمتحركة.
ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
وشهد السودان ولمدة أربعة أشهر متتالية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات مستمرة اعتبرت الأخطر على حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.
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