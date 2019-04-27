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المهدي يقترح مجلس قيادي لقوى الحراك لادارة المرحلة الانتقالية

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إقترح زعيم حزب الأمة القومي المعارض؛ الصادق المهدي؛ تشكيل هيكل قيادي موحد لقوى الحرية والتغيير؛ يقف على مطلوبات الحكم الانتقالي؛ حيث يقوم بتكوين مجلس سيادة، ومجلس أمن قومي، ومجلس وزراء مدني؛ ومجلس تشريعي.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت هذه الاجهزة تحكم عبر اعلان دستوري يتم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري.

وفضل المهدي ان يقود مجلس الوزراء أصحاب خبرة وتجارب بلا مشاركة حزبية في المجلس التنفيذي، ومجلس تشريعي تمثل فيه كل قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى التي عارضت النظام المباد، وشخصيات قومية مؤهلة مع مراعاة تمثيل النازحين والمناطق المهمشة والمرأة والشباب.

ودعا المهدي الى تجريد حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه من كافة الامتيازات غير المشروعة التي حصلوا عليها عن طريق التمكين الجائر.

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