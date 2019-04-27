اهم ما قاله الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة في المؤتمر الصحفي

اشاد الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي في مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية بقوات الدعم السريع وانحياز الجيش للشعب وكشف فيه عدم ممانعة قوى الحرية والتغيير في ان تشارك قوى سياسية اخرى غير قوى الحرية والتغيير من الذين عارضوا النظام البائد في المجلس التشريعي مع مراعاة تمثيل النازحين واللاجئين وطالب الامام بالتعامل مع رموز وكوادر النظام البائد وفقا للقانون لابالانتقام كما طالب بالانضمام للمحكمة الجنائية

واضاف سيكون هنالك مجلس سيادي ومجلس امن قومي بالاضافة الى مجلس وزراة ومجلس تشريعي

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