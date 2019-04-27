أياكس يعاقب حارسه الجديد بطريقة غريبة

وقام النادي الهولندي يإلزام حارسه الجديد كتابة عبارة تمجد النادي 100 مرة، حيث أجبر على كتابة " أياكس افضل ناد في هولندا" وسط مراقبة و إشراف الحارس الهولندي الأسبق الشهير ادوين فان دير سار والجناح السابق مارك اوفرمارس، واللذين يعدان من أبناء النادي المخلصين.
ونشرت وسائل الإعلام صورة للحارس الجديد شاربن وهو جالس على طاولة ينجز كتابة ما طلب منه، بينما فان دير سار واوفرمارس يراقبانه حتى ينتهي من عمله.
ووفقا لما كشفته تقارير إعلامية، فإن عقوبة النادي قد جاءت بسبب ميول الحارس لنادي فينورد روتردام وانتقاده لنادي أياكس في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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