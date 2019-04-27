صحيفة: تقرير مرتقب من الأمم المتحدة بشأن سلاح "حزب الله"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من احتفاظ "حزب الله" اللبناني بـ"قدرات عسكرية ضخمة ومتطورة"، ودعا الحكومة والجيش اللبنانيين إلى "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية" لمنعه من حيازة الأسلحة والعمل من أجل تحويله إلى "حزب سياسي مدني صرف".

جاء ذلك في خلاصة التقرير نصف السنوي التاسع والعشرين في شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1559، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وحذر التقرير من أن "تورط حزب الله المتواصل في النزاع في سوريا لا يشكل فقط انتهاكا لسياسة النأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا، بل ينطوي أيضا على خطر إيقاع لبنان في النزاعات الإقليمية"، فضلا عن أنه "يشكل خطرا على استقرار لبنان والمنطقة".

وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن كشفوا لـ"الشرق الأوسط" أن الولايات المتحدة "غير راضية" عن التقرير الأخير للأمين العام، والذي يعده له المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان يان كوبيش، في شأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1701، لا سيما لجهة التقيد ببنوده الخاصة بحظر الأسلحة عن الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وأبرزها "حزب الله".

وأفاد دبلوماسي شارك في جلسة عقدها المجلس أخيرا واستمع فيها إلى إحاطة من كوبيش، أن القائم بالأعمال الأمريكي الدائم جوناثان كوهين "كرر أكثر من مرة انتقاداته لطريقة تعامل التقرير، والملحق الخاص به في شأن تطبيق حظر الأسلحة، مع المعلومات عن استمرار تدفق الأسلحة إلى حزب الله".

وعبر عن اعتقاده أن "الجانب الأمريكي لا يسعى إلى تغيير التفويض الممنوح لقوة الأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، أو تعديله ملثما تحاول الإيحاء بعض الجهات على الساحة اللبنانية".