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بوتين يكشف عدد ساعات نومه يوميا في الآونة الأخيرة

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كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، للصحفيين عن عدد الساعات التي ينامها في الآونة الأخيرة.

وقال بوتين للصحفيين أنه ينام يوميا لمدة 5.5 إلى 6 ساعات ويحصل على قسط كاف من النوم.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي زار هذا الأسبوع عدة مدن من بينها سانت بطرسبرغ وتشيتا (إحدى مدن روسيا) وفلاديفوستوك وبكين.

وأجاب بوتين على سؤال أحد الصحفيين حول عدد ساعات النوم في هذه الأيام قائلا "نمت لمدة تتراوح بين 5.5 إلى 6 ساعات، وحصلت على نوم كافي".

في وقت سابق من اليوم، أجاب السكرتير الصحفي لبوتين على سؤال مشابه مازحا "إنه بوتين، إنه لا ينام، إنه يعمل".

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