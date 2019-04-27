الإجتماع المشترك للمجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير"الان"

في هذه الأثناء تجري بالقصر الجمهوري الإجتماع المشترك بين ممثلي المجلس العسكري الإنتقالي وممثلي قوى الحرية والتغيير للتشاور حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الإنتقالية... ومن المنتظر أن يدلي الجانبين بتصريحات صحفية عقب نهاية الإجتماع ...

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