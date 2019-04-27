حريق ضخم يلتهم مخزن للمواد الكيماوية والبلاستيكية فى الجزائر

نشب حريق ضخم وارتفعت ألسنة النيران فى مخزن للمواد البلاستيكية الكيماوية، فى بلدية الشبلى بمدينة البليدة فى الجزائر. واندلع الحريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حتى نجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد النيران فى بدون خسائر بشرية. من جانبه قال عبد الحكيم مزاحم، رئيس وحدة الحماية المدنية فى البليدة، إنه تم الدفع بـ20 سيارة إطفاء و33 عون حماية من مختلف المحافظات، مؤكدا أن أسباب الحريق غير معروفة حتى الآن.

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