قائد ليفربول: هذا ما يضمن لصلاح مواصلة التسجيل

وسجل الثنائي هدفين في فوز ليفربول بخماسية نظيفة على هيدرسفيلد يوم الجمعة في الدوري الإنجليزي.
وقال هندرسون لموقع ليفربول: "لا ينظر الناس لما يبذلانه من مجهود بنفس القدر، لأن الاهتمام يكون بالأهداف. هما يعملان بجد من أجل الفريق. هذا هو الشيء الأكثر أهمية".
وأضاف "هما يستمران في الوصول للمناطق الصحيحة، وإذا واصلنا مدهم بالكرات، سيواصلون تسجيل الأهداف الممتعة".
محمد صلاح عزز من صدارته لترتيب هدافي الدوري الموسم الجاري برصيد 21 هدفاً، بفارق هدف عن ساديو ماني الوصيف.
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