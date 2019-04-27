نشرة الظهيرة.. طلب لوالدة المعزول.. ودعوة هامة من المعارضة

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



والدة البشير تطلب زيارته.. وتضارب الأنباء بشأن "موقعه"

طالبت والدة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بزيارة ابنها القابع في السجن، فيما تتضارب الأنباء بشأن ما إذا كان لا يزال في سجن كوبر، أو جرى نقله إلى مكان آخر غير معروف.

ووفق ما ذكرت صحيفة "آخر لحظة" المحلية، فإن السيدة هدية محمد زين ترغب في زيارة ابنها عمر، الذي نقِل قبل أيام إلى سجن كوبر.

وأبلغ مصدر الصحيفة بأن الطلب "ربما يتم تقديمه رسميا للمجلس العسكري للبت فيه"، لاسيما مع ورود تقارير تفيد بأن حالة البشير الصحية تتدهور.

والخميس، قالت الصحيفة نفسها إن صحة الرئيس المعزول، 75 عاما، "في تدهور"، ونقلت عن مصادر لم تسمها أن البشير "يعاني عدة أمراض مما يتطلب وجوده خارج السجن".

وأوضحت أن فريقا طبيا من 5 أطباء يعكف على متابعة الحالة الصحية للبشير، وهم في تخصصات الباطنية، والأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب، والعظام. وأشار المصدر إلى أن "الوضع الصحي الحالي للبشير لا يسمح ببقائه في السجن في هذه المرحلة".

وكانت وسائل إعلام محلية قالت، مطلع الأسبوع الجاري، إن البشير يعاني "حالة نفسية صعبة"، وكان تعرض لـ"جلطة خفيفة".

في المقابل، يطرح سودانيون تساؤلات عدة بخصوص عدم ظهور أي صورة للبشير في سجن كوبر، الذي يحتجز فيه منذ منتصف الشهر الجاري، وهو ما رجح فرضية نقله إلى سجن آخر غير معروف "لأسباب أمنية".

أول اجتماع بين المجلس الانتقالي ولجنة التفاوض

يشهد القصر الجمهوري، السبت، أول اجتماع للجنة التي اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على تشكيلها لبحث القضايا الخلافية بين الطرفين.

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أكد في تصريحات صحافية انتهاء اللجنة السياسية من دراسة الرؤى المقدمة من القوى والكيانات السياسية.

وكذلك الحركات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الفئوية بما فيها الشباب والمرأة والأفراد فيما يتعلق بمقترحاتهم حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

كما أبدى المجلس العسكري جاهزيته لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له.

يأتي ذلك فيما قال تجمع المهنيين السودانيين إنه يطرح مدة 4 سنوات كفترة انتقالية في البلاد بهدف وضع برنامج إسعافي كامل وحتى يتمكن اللاجئون والنازحون من المشاركة في عملية التغيير والانتخابات.

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وأكد التجمع على وجود محاولات لجر قوى الحرية والتغيير لمعارك جانبية، وذلك بعد الدعوة التي أعلنها عبدالحي يوسف بإطلاق "مسيرة مليونية لنصرة الشريعة الإسلامية"، وأوضح التجمع أنهم غير معنيين بالمسيرة وسيتفادون أي احتكاك معها.

تجمّع المهنيين يدعو لإضراب في المؤسسة الشرطية

دعا تجمّع المهنيين السودانيين ضباط الشرطة إلى إضراب، يوم غدٍ الأحد، بهدف تصحيح المسار الشرطي، ومسح الصورة الباهتة التي تسبب فيها الانتشار الكبير للفساد والظلم في المؤسسة الشرطية.

وأوضح التجمع، في بيان نشره على حسابه في تويتر، أن ”الإضراب سيكون لمدة يوم واحد فقط ابتداءً من السابعة صباحًا وحتى صبيحة اليوم التالي، ويكون الإضراب بعدم الحضور لمكان العمل نهائيًا لأي سبب طوال مدة الإضراب“.

وأشار إلى أن المعنيين بالدعوة هم أفراد الشرطة الذين يحملون رتبة النقيب فما دون.

جدير بالذكر أن قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ السودانية تطالب بـ“مجلس رئاسي مدني“، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و“مجلس تشريعي مدني“ يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و“مجلس وزراء مدني مصغر“ من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

الادارة الأهلية تشيد بانحياز القوات المسلحة للشعب

اشادت الاداره الأهلية باستجابة القوات المسلحة لنداء التغيير وانحيازها للشعب في ثورة 19 ديسمبر وثمنت دور الشباب في قيادة هذا الحراك الشعبي الذي قاد للتغيير.

وقال عميد طيار م يوسف أحمد يوسف ناظر عموم قبائل رفاعة إن لقاءهم مع نائب رئيس المجلس العسكري كان مثمرا تم خلاله مناقشة كل القضايا التي تهم البلاد وكيفيه العبور بالبلاد في هذه المرحله التاريخية .

مضيفا أن هناك رؤية للادارة الاهلية سيتم طرحها خلال الفترة القادمة عبر لقاء جامع لإنشاء مجلس عام يضم كل الادارة الأهلية بالسودان.

واثنى الناظر على الثورة التي قام بها الثوار والتي مثلت مرحلة مهمة في تاريخ البلاد، مشيرا إلى دور القوات المسلحة في حفظ الأمن وحمايه الثوار الذين قاوموا الظلم والطغيان بصدور عارية حتى تحققت لهم اهدافهم.

الى ذلك أكد عدد من العمد والنظار ضرورة توحيد الرؤى وايجاد حلول تسهم في صون تراب الوطن وتحقيق مطالب الثوار والتي وصفوها بالمشروعة والمتمثلة في تحقيق السلام والحريه والعدالة .

كما اكدوا ضروره قيام مجلس أعلى للإدارة الأهلية خاصة وأن الإدارة الأهلية تسهم في حفظ الامن والسلام ومعالجة كل الخلافات.