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تجمّع المهنيين يدعو لإضراب في المؤسسة الشرطية

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دعا تجمّع المهنيين السودانيين ضباط الشرطة إلى إضراب، يوم غدٍ الأحد، بهدف تصحيح المسار الشرطي، ومسح الصورة الباهتة التي تسبب فيها الانتشار الكبير للفساد والظلم في المؤسسة الشرطية.

وأوضح التجمع، في بيان نشره على حسابه في تويتر، أن ”الإضراب سيكون لمدة يوم واحد فقط ابتداءً من السابعة صباحًا وحتى صبيحة اليوم التالي، ويكون الإضراب بعدم الحضور لمكان العمل نهائيًا لأي سبب طوال مدة الإضراب“.

وأشار إلى أن المعنيين بالدعوة هم أفراد الشرطة الذين يحملون رتبة النقيب فما دون.

جدير بالذكر أن قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ السودانية تطالب بـ“مجلس رئاسي مدني“، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و“مجلس تشريعي مدني“ يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و“مجلس وزراء مدني مصغر“ من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني، عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

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