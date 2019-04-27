وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أكد في تصريحات صحافية انتهاء اللجنة السياسية من دراسة الرؤى المقدمة من القوى والكيانات السياسية.
وكذلك الحركات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الفئوية بما فيها الشباب والمرأة والأفراد فيما يتعلق بمقترحاتهم حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
كما أبدى المجلس العسكري جاهزيته لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له.
يأتي ذلك فيما قال تجمع المهنيين السودانيين إنه يطرح مدة 4 سنوات كفترة انتقالية في البلاد بهدف وضع برنامج إسعافي كامل وحتى يتمكن اللاجئون والنازحون من المشاركة في عملية التغيير والانتخابات.
وأكد التجمع على وجود محاولات لجر قوى الحرية والتغيير لمعارك جانبية، وذلك بعد الدعوة التي أعلنها عبدالحي يوسف بإطلاق "مسيرة مليونية لنصرة الشريعة الإسلامية"، وأوضح التجمع أنهم غير معنيين بالمسيرة وسيتفادون أي احتكاك معها.
كانت هذه تفاصيل خبر أول اجتماع بين المجلس الانتقالي ولجنة التفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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