أول اجتماع بين المجلس الانتقالي ولجنة التفاوض

يشهد القصر الجمهوري، السبت، أول اجتماع للجنة التي اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على تشكيلها لبحث القضايا الخلافية بين الطرفين.

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أكد في تصريحات صحافية انتهاء اللجنة السياسية من دراسة الرؤى المقدمة من القوى والكيانات السياسية.

وكذلك الحركات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الفئوية بما فيها الشباب والمرأة والأفراد فيما يتعلق بمقترحاتهم حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

كما أبدى المجلس العسكري جاهزيته لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له.

يأتي ذلك فيما قال تجمع المهنيين السودانيين إنه يطرح مدة 4 سنوات كفترة انتقالية في البلاد بهدف وضع برنامج إسعافي كامل وحتى يتمكن اللاجئون والنازحون من المشاركة في عملية التغيير والانتخابات.

وأكد التجمع على وجود محاولات لجر قوى الحرية والتغيير لمعارك جانبية، وذلك بعد الدعوة التي أعلنها عبدالحي يوسف بإطلاق "مسيرة مليونية لنصرة الشريعة الإسلامية"، وأوضح التجمع أنهم غير معنيين بالمسيرة وسيتفادون أي احتكاك معها.