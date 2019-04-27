بسبب "أفخاذ الدجاج".. مقتل رجل بطريقة بشعة

ووفقا لموقع "ذا بانش"، توجهت الزوجة إلى المطبخ وعادت تحمل سكينا وقامت بطعن الرجل حتى الموت.
وقال أقارب الضحية إن الزوجة أصبحت مدللة كثيرا وحادة المزاج بعد الزواج، وأنها كانت تضربه بينما لم يكن يبادرها بالمثل على الإطلاق.
وأفاد الجيران أيضا أن الجدل بين الزوجين، ولديهما ولد صغير وابنة صغيرة، كان يحدث بشكل شبه يومي.
واندلعت المشاجرة بين الزوجين، بينما كانت والدة الضحية موجودة معه، والتي كانت في الحمام وعندما خرجت وجدت ابنها على الأرض "يسبح في دمائه".
وذكرت تقارير أن جزء من الجدل اليومي بين الزوجين كان يتعلق بوالدته، التي تقطن معهما في الشقة ذاتها، حيث طالبت الزوجة بنقل حماتها إلى غرفة المستودع، وهو ما رفضه ابنها.
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