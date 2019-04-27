مذكرة اعتقال أمريكية لرجل يشتبه بأنه دبر لاقتحام سفارة كوريا الشمالية في مدريد

أظهرت مذكرة اعتقال اتحادية أن السلطات الأمريكية تركز على جنوب كاليفورنيا في ملاحقتها لرجل كان من نشطاء حقوق الإنسان ويتهم بقيادة اقتحام سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا في فبراير/ شباط.

وأدريان هونج تشانج مطلوب من قبل إسبانيا فيما يتعلق باقتحام السفارة لكن محاميه شجب وزارة العدل الأمريكية لسعيها لاعتقاله وتسليمه استنادا إلى "روايات لا يعتد بها لشهود حكومة كوريا الشمالية". وفقا لـ "رويترز".

وتستشهد المذكرة بمعلومات من السلطات الإسبانية وتصف هونج تشانج بأنه العقل المدبر لاقتحام نفذه سبعة أفراد لسفارة كوريا الشمالية في مدريد يوم 22 فبراير/ شباط وبدأ بتظاهر هونج تشانج بأنه رجل أعمال زائر.

وقام هونج تشانج وستة من زملائه المسلحين بالسكاكين وقضبان الحديد والمناجل والمسدسات الزائفة باقتحام السفارة وقيدوا القائم بالأعمال وعددا آخر من الموظفين وتعدوا عليهم بالضرب واحتجزوهم أسرى لعدة ساعات قبل أن يفروا من المجمع وفقا للمذكرة.

ووقع الاقتحام في وقت حساس قبل أيام من ثاني اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالاقتحام بوصفه "هجوما إرهابيا خطيرا" وأشارت إلى شائعات بأن مكتب التحقيقات الاتحادي كان له دور في هذا الهجوم. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لواشنطن صلة بهذا.

وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة أمس الجمعة إلى أن السلطات الأمريكية تقفت أثر هونج تشانج وتوصلت إلى أنه موجود في مدينة لوس أنجلوس.