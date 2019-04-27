الادارة الأهلية تشيد بانحياز القوات المسلحة للشعب

اشادت الاداره الأهلية باستجابة القوات المسلحة لنداء التغيير وانحيازها للشعب في ثورة 19 ديسمبر وثمنت دور الشباب في قيادة هذا الحراك الشعبي الذي قاد للتغيير.

وقال عميد طيار م يوسف أحمد يوسف ناظر عموم قبائل رفاعة إن لقاءهم مع نائب رئيس المجلس العسكري كان مثمرا تم خلاله مناقشة كل القضايا التي تهم البلاد وكيفيه العبور بالبلاد في هذه المرحله التاريخية .