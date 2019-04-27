معتصمون: ساحة الاعتصام أصبحت بيت عائلة واحدة متفقة حول الهم الوطني الواحد م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف عدد من شباب ثورة (ديسمبر – أبريل) المعتصمين قبالة القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، الجمعة، ساحة الاعتصام بأنها أصبحت برلماناً وطنياً حقيقياً تطرح فيه أمهات القضايا وتناقش فيه كل الهموم وتقدم من خلاله كل المطالب المشروعة.

وقال طالب اقتصاد في استطلاع لـ(وكالة السودان للأنباء) شمل معتصمين وأيضاً شباباً في طريقهم لساحة الاعتصام، إن الساحة عبارة عن برلمان مفتوح فيه ديمقراطية بدون قيود. وقالت خريجة قانون إن ساحة الاعتصام أصبحت منتدىً اجتماعياً أيضاً تُطرح فيه جميع القضايا الاجتماعية التي تشغل أذهان الناس.

وقال أحد الشباب “موظف”، إن ساحة الاعتصام أصبحت بيت عائلة واحدة متفقة حول الهم الوطني الواحد مع اختلاف الأمزجة والأيدولوجيات، وتجد الأب والأم والأخ الأكبر والأخت الصغرى وكل أفراد الأسرة حولك في الساحة، ولم أشعر بالأمر السياسي وحسب بل عندي إحساس أنني في بيت عائلة كبيرة.