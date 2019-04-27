المؤتمر اﻟﺸﻌﺒﻲ يرفض المشاركة ﻓﻲ ﻣﻴﻠﻮﻧﻴﺔ عبدالحي لنصرة اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﺃﻋـﻠـﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺗﻴﺎﺭ ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﻧﺸﺮ ﺃﻋـﻀـﺎء ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻗﻄﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺵ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻟﺘﺌﻢ ﺃﻣﺲ. ﻭﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ بحسب ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺷﻬﺪ ﺗﺪﺍﻭﻻً ﺳﺎﺧﻨﺎً ﻭﻧـﻘـﺪﺍً ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺤـﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﻭﺟﻪ ﺻﻮﺕ ﻟﻮﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ، ﻭﺗﺄﺧﻴﺮ ﺇﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺎﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ. المشهد السوداني المادة السابقة موقعة مرتقبة بين الترجي التونسي ومازيمبي في أبطال أفريقيا المقالة القادمة والدة البشير تطلب زيارته في سجن كوبر

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