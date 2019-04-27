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موقعة مرتقبة بين الترجي التونسي ومازيمبي في أبطال أفريقيا

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شهاب محمد - الخرطوم - Esperance de Tunis striker Youssef Blaili (2nd L) celebrates with his teammates after his goal against Cameroon's Coton Sport during their CAF Champions League football Group A match on August 3, 2013 at the Rades Olympic stadium near Tunis. AFP PHOTO / SALAH HABIBI (Photo credit should read SALAH HABIBI/AFP/Getty Images)

الخليج 365 :

سيكون ملعب رادس في العاصمة تونس مسرحًا لمواجهة ساخنة تجمع بين الترجي التونسي وضيفه مازيمبي الكنغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الترجي إلى مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما كسب مبارياته الخمس الأخيرة بها، علما بأنه الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم.

في المقابل، لم يذق مازيمبي طعم الخسارة في مبارياته الست الأخيرة في المسابقة، وتحديدا منذ سقوطه المدوي أمام مضيفه النادي الرياضي القسنطيني الجزائري صفر-3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

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وهي المرة الثانية التي يقع فيها الفريقان في دور الأربعة بعد عام 2012 عندما تعادلا سلبا في الكونغو الديموقراطية وفاز الترجي 1-صفر إيابا في تونس، قبل أن يخسر النهائي أمام الأهلي.

لكن الترجي سيلعب ذهابا على أرضه هذه المرة، وبالتالي يدرك جيدا المهمة التي تنتظره إيابا في لوبومباشي التي مني فيها بخسارة مذلة أمام مازيمبي صفر-5 في ذهاب الدور النهائي للمسابقة عام 2010  بعد أنّ تعادل بهدفٍ لكلٍ في لقاء الذهاب بتونس.

وتبدو مواجهة الفريقين هذا الموسم متكافئة. كلاهما يمتاز بخط دفاع قوي حيث استقبلت شباك كل منهما 5 أهداف فقط، علما بأن مازيمبي حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات من أصل 10.

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