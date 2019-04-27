اغماءات في أول حفل لمغني الراب الثوري (أيمن ماو) بساحة ألاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تدافع مئات الألاف من الثوار صوب المسرح الرئيسي شرقي نفق بري لحضور أول حفل جماهيري ثوري للمغني (أيمن ماو) صاحب الايقونة الغنائية الثورية (رصاصة حية … ويقولو ليك مطاطة) التي أصبح يرددها الثوار في كل مواكبهم . وأدى التدافع الكثيف الى ظهور حالات اغماء وسط الفتيات

وبحسب صحيفة المجهر لم يستطيع عشرات الألاف من ايجاد مكان وسط الحفل الثوري الذي توقف كثيرا بسبب التزاحم في المسرح الرئيسي وغنى (ماو) الذي وصل البلاد في ذات يوم الحفل عددا من الاغنيات الثورية التي رددها معه الثوار على ضوء فلاشات الهواتف المحمولة التي أظهرت منظرا ليليا مبهرا. المادة السابقة جولتان في الدوري السوداني الممتاز اليوم المقالة القادمة موقعة مرتقبة بين الترجي التونسي ومازيمبي في أبطال أفريقيا

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