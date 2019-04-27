جولتان في الدوري السوداني الممتاز اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون ملعب كلاً من كوستي وبورتسودان عصر ومساء اليوم”السبت” قبلة لاستضافة مباراتين في دوري التحدي بمسابقة الممتاز.

يحتضن ملعب كوستي في الثالثة والنصف من عصر اليوم”السبت” مباراة الرابطة وضيفه الأمل عطبرة ضمن المرحلة الثانية من دوري التحدي بالممتاز.

ويملك الفريق الشهير بـ”أصحاب السعادة” ثلاث نقاط في رصيده بعد الفوز في المرحلة الأولى على الأهلي الخرطوم، ويسعى الفريق إلى تحقيق انتصارٍ جديد.

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أما الأمل عطبرة، فلا خيار أمامهم إن أراد التقدّم خطوة إلى الأمام سوى الفوز بعدما تعادل في المرحلة الأولى أمام حي العرب بورتسودان.

وفي مباراة ثانية، ينازل حي العرب بورتسودان في السابعة من مساء اليوم ضيفه الأهلي مروي في لقاءٍ يبحث فيه عن استعادة نغمة الانتصارات.

وتعادل حي العرب بورتسودان أمام الأمل في الجولة السابقة لكّنه يطمح إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

وعلى الجانب الآخر، يسعى أهلي مروي إلى تصحيح المسار وتعويض الخسارة أمام ود هاشم سنار.