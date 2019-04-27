حملات تفتيشية للأسواق بولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شدد والي الجزيرة اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين سعد، على ضرورة متابعة السلع والخدمات التي تقدم لمواطن الولاية. ووجه الوالي لدى لقائه المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس بفرع الولاية التيجاني النعيم عبد العال بمراجعة أوزان أسطوانات الغاز وأوزان الخبز ومعالجة الخلل بمستودعات الغاز.

من جانبه أعلن مدير المواصفات والمقاييس، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ جملة من الحملات التفتيشية في الأسواق ومستودعات الغاز وتفعيل حماية المستهلك والتبصير بدور المواصفات في حماية المستهلك. المادة السابقة المجلس العسكري يلتقى بالرياضيين المقالة القادمة جولتان في الدوري السوداني الممتاز اليوم

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