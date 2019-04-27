التونسي الزلفاني يحكي حقيقة تجديد تعاقده مع المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف التونسي يامن الزلفاني، مدرب المريخ، حقيقة اتصالات المسؤولين بالنادي به؛ لتجديد عقده، بعد ما تم تداوله عن عن أنه تم تجديد تعاقده.

وقال الزلفاني في تصريحات : “تجديد عقدي مع المريخ، مجرد أحاديث تدور، وأسمع بها كغيري، لكن ليست هناك أي خطوات رسمية”.

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وأضاف: “لكنني أؤكد مجددًا أنَّ أولويتي هي المريخ، من حيث الاستمرار وتجديد عقدي معه. متى ما رغب النادي في ذلك، رغم أن عروضًا كثيرة جدًا قدمت لي”.

وتابع “المريخ أعطاني الكثير، وقد تسبب في صناعتي كمدرب أصبح له اسم في نطاق كل الدول العربية، من خلال بطولة كأس زايد، وأنا الآن في انتظار الخطوة الرسمية من المريخ”.

يُذكر أن عقد المدرب التونسي يامن الزلفاني، مع المريخ سينتهي أجله في 31 مايو/أيار المقبل