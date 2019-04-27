قرض بمبلغ (٢٠٠) مليون دولار لدعم المشروعات التنموية بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقعت الحكومة السودانية مع الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية اتفاقية قرض بمبلغ 200 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية بالبلاد.

جاء ذلك خلال مشاركة السودان فى الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية التى تعقد بدولة الكويت.

ووقع عن السودان وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، د. عبد المنعم محمد الطيب وعن الصندوق د. عبد اللطيف يوسف الحمد .

ووصف القائم بالأعمال في سفارة السودان بدولة الكويت، عمر تاتاى الاتفاقية بالخطوة الموفقة التي تاتي و البلاد تتلمس طريقها نحو التنمية الشاملة فى ظل المرحلة الجديدة التى يقودها المجلس العسكرى الانتقالى في معالجة مستحقات السودان لدى صناديق التمويل الدولية.

وبحسب تاتاي سيتمكن السودان من الاستفادة من القروض الكبيرة و المستحقة التي تعطلت بسبب السياسات العقيمة فى الفترة السابقة .