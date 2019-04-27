بالصورة.. بنطلون الإعلامية رفيدة ياسين يثير جدلاً واسعاً على فيسبوك.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعرضت الإعلامية السودانية الشهيرة رفيدة ياسين التي تعمل بقناة العربية على هجوم شديد من قبل أصدقائها ومتابعينها على حسابها بفيسبوك بعد أن نشرت صوراً لها مع والد الشهيد عبد العظيم وكتبت (إلتقيت والد الشهيد عبد العظيم أو عظمة كما يحلو لوالده وأصدقائه مناداته،

هذا الرجل الصابر المناضل لم يكن مستغربا بالنسبة لي أن ينجب مثل عظمة فالصمود يعتبر جينا وراثيا في هذه الأسرة،غلبته دموعه عندما ناديته يا أبوي فضمّني بإحساس الوالد وقال لي والدموع تتسلل من عينه:

“أنا فقدتا عبد العظيم بس ربنا عوضني بآلاف الأبناء زيك كده يا بتي عشان كده أنا حسي رغم الألم متصبر ومرتاح”.

أوصيكم خيرا بأهالي الشهداء فجميعنا أبناءهم ولهم علينا حق الاطمئنان والسؤال.).

وإعترض غالبية مرتادوا صفحتها على البنطلون الذي ظهرت به وقالوا أنه يكشف مفاتنها وأجزاء حساسة من جسمها وبحسب متابعة محررة النيلين كتب أحدهم (صراحة يا رفيدة ياسين لبسك دا إذا إنت مسلمة حقاً لا يليق بك ولا بالإسلام كل مفاتنك برأ سيحاسبك ربنا علي عرض مفاتنك حساب عسيراً

نعم نقدر دورك العظيم البتقومي بيهو ورسالتك لكن اعتبريني أخ لك وانا ما بترضي اختي تظهر كدا واقبلي نصحي ونسأل الله لنا ولك الهداية).



بينما إعتبر البعض أن أهم مبادئ الثورة في السودان المطالبة بالحرية وكتب أحدهم (بالنسبه للعاملين شيوخ وبطيخ ماعجباكم مافي زول قال ليكم تعالو شوفو ولا اعملو متابعه حركات عبد الحي يوسف دي خلوها).

وقامت رفيدة لاحقاً بحذف وتعديل إحدى صورها التي أشعلت جدلاً واسعاً على حسابها.