الهلال يؤمن على خطوة تجاه محترفه النيجيري إيمانويل

الخليج 365 :

شرع نادي الهلال في خطوة جديدة بشأن المحترف الأجنبي النيجيري إيمانويل تستهدف فسخ التعاقد معه على نحو مفاجئ بحسب ما علم”باج نيوز”.

وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن مجلس الهلال أمنّ على فسخ عقده بعدما منعه من التدرّب مع الفريق”الجمعة”.

وبحسب مصادر مقربة من النيجيري إيمانويل فإنه أبدى استيائه من قرار المجلس بمنعه من التدريبات.

وانضم النيجيري إيمانويل للهلال قادمًا من أكوا يونايتد في العام 2018.