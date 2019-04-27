البيان رقم واحد للمخلوع

> في 30 يونيو 1989م ، أعلنت القوات المسلحة عن بيانها الأول الذي أذاعه صباح يوم الجمعة عميد أ.ح عمر حسن أحمد البشير ، رئيس مجلس قيادة الثورة ببزة عسكرية يبدو على لابسها آثار (البداوة) الواضحة ، والكد والكفاح الذي كان طابعاً لكل أفراد قوات الشعب المسلحة ، قبل أن تظهر في العهد البائد استثمارات القوات المسلحة في (التجارة والطب) بعد أن خرجت من الغابة وميادين المعارك ودخلت مع شيوخ الحركة الإسلامية للأسواق بعد أن خرجوا من المساجد.

> العميد عمر حسن أحمد البشير أعلن في بيانه الأول أن الأسباب التي جعلتهم يستلموا السلطة وينقلبوا على النظام الديمقراطي هو تدهور الأوضاع وتراجع الاقتصاد ، فكيف هو الحال الآن والأوضاع تتدهور بصورة أكبر والاقتصاد يتراجع بصورة مخيفة لتكون الثورة الآن أكثر شرعية ، خاصة أن الانتفاضة الحالية كانت ضد نظام مستبد وقمعي وجاء للحكم بصورة غير شرعية.

> يقول العميد عمر البشير في بيانه الأول

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