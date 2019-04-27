بعضُ خوف !!

*وشيءٌّ منه مطلوب هذه الأيام..

*فمن أخطر الأمور – في مثل مرحلتنا الفارقة هذه – النوم في العسل..

*وصديقٌ من ضباط الشرطة يهاتفني فجر الأمس..

*ويقول ضاحكاً (والله مقالاتك الأيام دي تخوف…بتصديق الواقع لها)..

*وهو شرفٌ لا أدعيه…فالواقع بمثابة امتحان مكشوف..

*ليس أيام الثورة هذه وحدها…وإنما ما قبلها من أيامٍ – وأيام – أيضاً..

*فكل ذي بصيرة كان يعلم أن أيام الإنقاذ باتت معدودة..

*وحده البشير – والذين من حوله – ما كانوا يعلمون…وفي غمرتهم يعمهون..

*ومسؤول جهاز حساس قلت له نحواً من ذلك…في عز الثورة..

*قلت له : إن لم تضحوا بالبشير سريعاً فسوف (يأخذكم معه في الباي باي)..

*سيأخذ النظام بكل منسوبيه…وإرثه…وتمكينه..

*فما أستشعره – قلت له – أن البشير لم تعد مشكلته مع الناس…وإنما مع السماء..

*ولا أحد يقدر على مغالبة السماء إن قضت أمراً..

*فالبشير أوغل في الكذب باسم الدين…والفساد باسم الدين…والقتل باسم الدين..

*ومن يحسب أنه يغش الله – من بعد الناس – فليحذر غضب الله..

*وما أكثر الذين ما بكت عليهم السماء والأرض – من الطغاة – وما كانوا منظرين..

*فأبدى المسؤول اندهاشاً مما سماه جرأتي على التنبؤ..

*وما كان تنبؤاً من تلقائي…ولا رجماً بالغيب ؛ وإنما هي نذرٌ تكاد تنطق… وتصرخ..

*ونذرٌ أراها الآن أيضاً تحيط بالثورة…ومجلسها العسكري..

*ولكن الفرق بين البرهان والبشير أن الثاني هذا ما كان يستمع إلا لصوت نفسه..

*ثم أصوات بعض الذين يمثلون بطانة سوء من حوله..

*بينما البرهان – وصحبه – يصيخون السمع لنبض الشارع…وثورته…و صحافته..

*ولذلك يبدون وكأنهم يستجيبون إلى الذي نكتب..

*وهو الشيء الذي أخاف محدثي الشُرُطي بين يدي استجابة جديدة ؛ تخص الشرطة..

*وربما تتكشف معالمها اعتباراً من الغد ؛ بإذن الله..

*ورغم كامل احترامنا للشرطة فإن نفراً من كبار منسوبيها اختاروا الرهان الخاطئ..

*فالرؤساء يذهبون…وكذلك الأنظمة…وتبقى الشعوب..

*ثم تبقى السيرة العطرة بين الناس – وأضابير التاريخ – إلى ما بعد مفارقة الوظيفة..

*وما زلنا نتخوف ؛ في أجواء ثورة مفرحة..

*ولن يزول هذا الخوف إلى بتواضع كلٍّ من الثورة والمجلس على كلمة سواء..

*فالمجلس محقٌ بتحديده سقف الفترة الانتقالية بعامين..

*والثورة محقةٌ في ضرورة تجاهل من تمسكوا بسفينة الإنقاذ حتى لحظة غرقها..

*والمجلس محقٌ في اضطلاعه بمهام السيادة..

*والثورة محقة في مخاوفها من إعادة انتاج الدكتاتورية…فتجارب التاريخ مريرة..

*ومهما يكن فليست هذه بالمشاكل التي يستعصى حلها..

*سيما مع وجود البرهان ومجلسه (ناقصاً الثلاثة)…ومع وجود محمد المصطفى..

*وتبقى المخاوف ما بقيت الثورة المضادة تتربص..

*بينما ثورة الشعب تفتقر إلى ما يعبر عنها شعراً…وغناءً ؛ كحال أبريل الأولى..

*تفتقر – في ليالي الخوف هذه – إلى صاحب :

*خوفي تنساني…وتنساها الليالي !!.

صلاح الدين عووضة

الانتباهة