الشيخ مهران يعلق على مسيرة يوم الاثنين ويعلن رفضه المشاركة فيها

كتب الشيخ الدكتور مهران ماهر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي معلقاً على المسيرة التي تم الدعوة لها يوم الاثنين المقبل باسم نصرة الدين والشريعة

وقال الشيخ ساءني اني سمعت بمسيرة ستخرج يوم الاثنين القادم وساءني ان اسمي مع من سيخرج وعليه فاعلن :

اني لم اوافق على الخروج في هذه المسيرة ولن اخرج فيها لان هذا ليس وقتا مناسبا لها

ولانها توصل رسالة مفادها ان المعتصمين الان ضد الشريعة وهذا باطل.

وختم رسالته بالرجاء ان لا تخرج هذه المسيرة.